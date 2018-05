Eerste levensteken New New New Mini

Het is al weer tien jaar geleden dat de Mini door BMW nieuw leven werd ingeblazen. Een Duitse saus over dit Britse icoon, werd in het begin misschien beschouwd als heiligschennis, maar inmiddels weten we wel beter: de Mini combineert het beste van die twee werelden.

In tien jaar tijd, is de concurrentie weliswaar dichtbij gekomen, maar staat de Mini nog steeds aan de top.

Dat houden ze bij Mini graag zo. Vandaar dat er, met de hijgende adem van Mito, DS3 en A1 in de nek, hard wordt gewerkt aan de derde generatie Mini. In 2013 staat die auto in de showrooms en zal hij het uit 2007 stammende huidige model vervangen.

Aaibaar

We zien alvast dat het front van de auto een wat agressievere vorm krijgt, het aaibare zal dus een beetje verdwijnen. Een hogere bumper en rondere motorkap gaan ongetwijfeld zorgen voor een betere voetgangersveiligheid. De grootste verandering zoen we in het interieur.

De grote centrale ‘stationsklok’ in het dashboard verdwijnt (foto 9). Die huidige klok is weliswaar historisch helemaal verantwoord – ergonomisch is hij echter helemaal niet. In de derde generatie New Mini wordt hij dan ook vervangen door een normale klokkenwinkel.

Voorwielaandrijving

Deze nieuwe Mini wordt in het programma van BMW belangrijker dan ooit. Het is namelijk tevens de basis voor een model van BMW onder de 1-serie, die net als de Mini voorwielaandrijving krijgt. Die auto, die voorlopig als 0-serie wordt bestempeld, verschijnt een tijdje na de New New New Mini.

De motoren van de Mini zullen opnieuw viercilinders zijn, die in samenwerking met PSA worden ontwikkeld. Verder wordt er gesproken over een driecilinder, die in eigen huis wordt ontwikkeld en ook in andere producten van BMW worden ingezet. Daarnaast zullen er natuurlijk weer diesels zijn en zullen er – net als nu – weer vele carrosserievarianten verschijnen.