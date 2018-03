Spyker laat verkoopdoelstelling Saab los

Dat maakte Spyker vrijdag bekend bij de cijfers over de eerste drie maanden van 2011.

Volgens Spyker waren de verkopen van Saab in de afgelopen maanden sterk, vooral in maart. In het afgelopen kwartaal verkocht Saab 9674 auto's aan dealers, een stijging van 167 procent vergeleken met vorig jaar.

De productie kwam uit op 10.888 auto's tegen slechts 2153 een jaar eerder.

Spyker-topman Victor Muller liet weten dat het nog te vroeg is om een nieuwe verkoopdoelstelling voor 2011 af te geven. Eerst moet de productie bij Saab worden opgestart, aldus Muller. De productie ligt al drie weken stil vanwege een betalingsgeschil met zijn toeleveranciers.

Doelstelling

In 2010 verkocht Saab bijna 32.000 auto's. Voor 2012 had Spyker een doelstelling van 120.000 auto's. Over de prognose voor volgend jaar werden geen mededelingen gedaan.

De omzet van Spyker kwam uit op 257,1 miljoen euro tegen 43,7 miljoen euro een jaar eerder. De omzet ligt veel hoger dan vorig jaar, omdat pas in februari 2010 de productie weer werd herstart na de overname van Saab door Spyker.

Het nettoverlies bedroeg 72 miljoen euro. Spyker verwacht dat dit jaar nog een nettoverlies wordt geleden. In 2012 zou het bedrijf weer winstgevend moeten zijn.

Nieuwe modellen

Spyker verwacht dat de verkopen van Saab in de tweede helft van dit jaar verder zullen toenemen door de introductie van nieuwe modellen zoals de Saab 9-4X en de 9-5 SportCombi.

Donderdag werd nog het groene licht gegeven door de Zweedse autoriteiten en het voormalige moederconcern General Motors voor de terugkeer van de Russische zakenman Vladimir Antonov als aandeelhouder van Saab.

Antonov wil een belang nemen van 29,9 procent voor 30 miljoen euro. Daarmee zou Saab zijn financieringsproblemen kunnen oplossen.

Sportwagenmerk

Daarnaast neemt Antonov het sportwagenmerk Spyker over. Die transactie wordt binnenkort afgerond, aldus Spyker. Ook lopen er nog onderhandelingen over een verkoop van het vastgoed van Saab. Het is nog onduidelijk of deze onderhandelingen tot een transactie zullen leiden, aldus Spyker.

Een aandelenemissie behoort ook nog tot de mogelijkheden om extra financiering te verkrijgen. Topman Muller wilde daar desgevraagd geen antwoord op geven. ''Dat is nog niet te zeggen.''