Ford is opvolger Kuga al flink aan het testen

Na de compacte auto’s gaat Ford ook met de Kuga mondiaal. Z’n opvolger, betrapt door onze spionagefotograaf, komt ook in China en de Verenigde Staten op de markt. In de Verenigde Staten vervangt de SUV de Ford Escape.

De Nederlandse woordvoerder van Ford vertelt ons: “Het is inderdaad zo dat de Vertrek de visie van Ford op een wereldwijd geproduceerde, compacte SUV is. Het is onze doelstelling om ‘m de zuinigste in z’n klasse te maken, dankzij de introductie van zuinige Ecoboost- en turbodieselmotoren.”

Voor het melden van een introductiedatum is het nog te vroeg, meldt de woordvoerder ons. Wij verwachten dat dit niet voor 2013 is, aangezien de Kuga bij ons nog maar sinds 2008 op de markt is en momenteel dus nog maar op de helft van z’n levenscyclus.