Subaru Trezia zustermodel van Toyota Verso-S

Subaru heeft de Benelux-landen uitgekozen om de Trezia te introduceren. We maken dus in Nederland als een van de eersten kennis met de nieuwe B-segment MPV van het Japanse merk.

Als-ie niet helemaal kakelvers op het netvlies overkomt, dan heeft dat ongetwijfeld te maken met het gegeven dat de Trezia niets meer of minder is dan een Toyota Verso-S met een andere neus.

Subaru nuanceert dat beeld en spreekt van een coproductie, want zeker honderd ingenieurs van het merk zouden hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de Trezia.

Om de Verso-S en de Trezia van elkaar te onderscheiden, hebben Toyota en Subaru in onze contreien gekozen voor verschillende uitvoeringen van de auto. De Subaru Trezia is als basismodel met een prijs van 5.975 euro vijftien euro goedkoper dan de Toyota Verso-S en maakt kleinere uitrustingsstapjes naar boven.

Differentiantie

Een grotere differentiatie betreft de 1,4-liter dieselmotor, die Subaru wel, en Toyota niet aanbiedt in de compacte MPV. De Trezia 1.4D kost in de basis bijna 21.000 euro, en da’s vrijwel even duur als de rijkst uitgeruste Verso S 1.3 VVT-i met continu variabele transmissie.

Die 90 pk sterke dieselmotor, die we ook uit de Toyota Yaris kennen, maakt de Subaru weliswaar een tamelijk kostbare investering, maar is wel de fijnste keuze in de Trezia. Doordat -ie meer gewicht op de vooras brengt, stuurt -ie wat zwaarder en ook met meer gevoel dan de wat afstandelijk reagerende 99 pk sterke 1,3-liter benzineversie.

Stabieler

De Trezia diesel ligt wat stabieler en vaster op de weg dan de benzine, en schakelt ook wat stugger; de pook geeft een solidere indruk.

Subaru verkoopt de zelfontbrander in de Trezia niet alleen met een zesbak, maar ook met een automaat. De CVT die Toyota in de benzineversie van de Verso S levert, wil Subaru volgend jaar ook in de Trezia 1,3 aanbieden.

De importeur verwacht het meest van de Trezia die euro 95 verlangt; en da’s uit financiële overwegingen begrijpelijk.

De complete rij-impressie staat in AutoWeek 7, die vanaf woensdag 16 februari in de winkels ligt.