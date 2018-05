Mini introduceert Cooper SD

De Mini Cooper SD komt meteen beschikbaar als hatchback, Clubman, Cabrio en Countryman. De nieuwe versie heeft de beschikking over een 2,0-liter turbodiesel.

Het vermogen is 143 pk en het maximumkoppel 305 Nm. De Cooper SD profiteert daarnaast van de regeneratie van remenergie, een start-/stopsysteem en een schakelindicator.

De sprint naar 100 km/h kost 8,1 seconden en de topsnelheid is 215 km/h. De CO2-uitstoot is 114 gram per kilometer en dat betekent dus 20 procent bijtelling.

Gemiddeld verbruik

Het gemiddeld verbruik is 4,3 liter per 100 kilometer. De Clubman sprint in 8,6 seconden naar 100 km/h, maar de topsnelheid is ook gewoon 215 km/h.

Het gemiddeld verbruik is 4,4 liter per 100 km en de CO2-uitstoot 115 g/km. Ook deze versie heeft dus een CO2-uitstoot van minder dan 116 gram per kilometer en dat betekent eveneens 20 procent bijtelling.

Voorwielaandrijving

Voor de cabrio geldt dat niet, want die heeft een verbruik van 4,5 l/100 km en daardoor een CO2-uitstoot van 118 g/km. De topsnelheid is 210 km/h. De Mini Cooper SD Countryman is beschikbaar met voorwielaandrijving of ALL4-vierwielaandrijving.

De 2WD-versie sprint in 9,3 seconden naar de honderd, de ALL4-variant heeft een tiende meer nodig. De topsnelheden zijn respectievelijk 198 en 195 km/h. Het gemiddeld verbruik is 4,9 l/100 km en de CO2-uitstoot is 122 g/km voor de 2WD en 130 g/km voor de ALL4.

Hatchback

In een eerder stadium konden wij al de Nederlandse prijzen op onze site melden. De prijzen van de Mini SD zijn echter al officieel. De hatchback is te koop voor een prijs vanaf 30.945 euro. Hij loopt op naar 31.605 euro voor de Pepper en de Chili automaat kost 37.050 euro.

De SD komt er ook als Clubman voor een prijs van 33.740 euro. De Pepper automaat staat voor 38.270 euro in de catalogus. De cabriolet is te koop voor een prijs vanaf 36.065 euro in de Salt-uitvoering. Met automaat loopt dat bedrag op tot 39.875 euro.

Dikke diesel

De Pepper-uitvoeringen zijn 36.350 euro en 40.160 euro voor de automaat.

Ook de niet-zo-Mini Countryman is er natuurlijk met de dikke diesel. De tweewielaangedreven versie is er voor 36.560 euro, de All4 kost minimaal 38.855 euro. De Pepper automaat, met tweewielaandrijving, is 41.000 euro en de All4 Chili automaat komt op een totaaltje van 46.220 euro.