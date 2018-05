Gereden: Mazda 5

De nieuwe 5 oogt potenter, dankzij een stoerder smoelwerk. Het grilletje tussen de koplampen is verdwenen en daarvoor in de plaats is een enorme lachebek onder aan de neus gekomen.

Ook de achterlichten zijn anders, maar het meest spraakmakende zijn natuurlijk de golfvormige plooien over de zijkanten.

De 5 is de Hans Klok onder de MPV’s dankzij Mazda’s ‘Karakuri’: de auto biedt zeer veel gebruiksgemak. De derde zitrij is in ons land overigens optioneel. We konden bij de introductie een paar rondjes om het paleis van Sissi rijden.

Te kort om een volledig oordeel te vellen, maar het werd ons wel duidelijk dat Mazda het onderstel weer goed voor elkaar heeft. De 5 stuurt te licht om echt sportief te zijn, maar veel te scherp om voor ‘busje’ te worden versleten.

De volledige rij-impressie met de Mazda 5 is te lezen in AutoWeek 26, die nu in de winkels ligt.