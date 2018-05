Travolution laat auto's met stoplichten praten

Interactie tussen auto’s en stoplichten zou volgens het Duitse bedrijf verder de CO2-uitstoot en het aantal files doen verminderen.

Travolution, zoals Audi de technologie noemt, is een zelfstandig werkend computersysteem dat niet alleen met signalen van verkeerslichten, maar ook slagbomen in contact kan staan.

Verder kunnen Travolution’s algoritmen data over de snelheden van taxi’s en updates van ADAC, de Duitse ANWB, ontvangen. Deze data kunnen automobilisten inzien op een dashboard display, zo toont een video.

Niet stoppen

Travolution tipt gebruikers welke toegestane snelheid nodig is om bij het volgende stoplicht direct door te kunnen rijden. Automobilisten kunnen ervoor kiezen om zelf hun snelheid aan te passen, of dit over te laten aan het cruise control-systeem. Ook kan het systeem een Audi vaart laten minderen of een waarschuwingssignaal af te geven, als een stoplicht op het punt staat om op rood te springen.

Verder geeft Travolution aan hoe lang het duurt totdat een rood licht op groen springt, toont het een overzicht van de files in de nabije omgeving en kan het met communiceren met (betaal)automaten bij benzinepompen en parkeergarages. Hierdoor is bij laatstgenoemde mogelijk om te kijken hoeveel parkeerplekken nog beschikbaar zijn.

Zuiniger en milieuvriendelijk

De vloeiende verkeersdoorstroom die het systeem tot stand kan brengen, zou dan gelijktijdig ten goede komen aan het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid.

Audi schat dat automobilisten dankzij Travolution twee milliliter brandstof en vijf gram CO2 per overbodige verkeersstop kunnen besparen. Met een totaal van zestigduizend Duitse verkeerslichten zou dat resulteren in een besparing van twee miljoen ton aan CO2-uitstoot per jaar.

Op het moment wordt proef gedraaid met Travolution bij vijftien testauto’s en 25 verkeerslichten in het Duitse Ingolstadt. Er zijn al plannen om dit uit te breiden naar honderdvijftig stoplichten. Daar zijn zowel WLAN als UMTS-verbindingen bij betrokken. Audi startte het Travolution-project in 2006.