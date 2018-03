“Nieuwe TVR krijgt Corvette V8”

TVR krabbelt op uit zijn faillissement en werkt aan een nieuw model. In juli wordt daarvan een prototype getoond op de Goodwood Moving Motor Show. Dat meldt Autocar. Voor het nieuwe model worden TVR’s eigen V8 en zes-in-lijn aan de kant gezet. “We hebben alle mogelijkheden bekeken, en zelfs overwogen weer een eigen motor te bouwen. Maar de Corvette motor is de interessantste optie. Hij past op ons chassis en we kunnen er gemakkelijk de keuringen mee halen,” vertelt Smolenski.

De nieuwe TVR wordt waarschijnlijk gebouwd bij het Duitse Gullwing, dat op het moment ook de AC Cobra MkVI produceert. De eerste van een nieuwe generatie TVR’s wordt een cabriolet in de geest van deze Tuscan. Volgens Smolenksi geeft de overgrote meerderheid van de klanten de voorkeur aan een cabriolet. De prijs moet volgens de makers niet hoger te komen liggen dan de Europese prijs voor een Corvette.

De volgende stap van Smolenski, nadat van het nieuwe model de productie is gestart, wordt de ontwikkeling van een hybride-model. Daarbij is het milieu niet de belangrijkste overweging. “Ik wilde altijd al een model met een automatische transmissie. Maar ons chassis laat niets anders toe dan een reguliere handbak of een geautomatiseerde handbak. Met een hybride kunnen we die aan de kant zetten een automaat inbouwen.”