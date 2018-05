Lekker lang: Renault Kangoo Express Maxi

De Renault Kangoo Maxi is de derde carrosserievariant onder de bestelautoversies. Hij is 39 centimeter langer dan de normale Kangoo en heeft een kubieke meter meer laadvolume.

De lading in de Kangoo Maxi mag maximaal 770 kilo wegen. De maximale laadlengte is 2,10 meter en wanneer de bijrijdersstoel wordt neergeklapt is dat 2,90 meter. In totaal is er vier kubieke meter laadruimte.

De lange Kangoo kan worden voorzien van een dubbele cabine, waarmee er ruimte is voor vijf personen. Dan is de laadruimte nog maar 2,4 kubieke meter en mag de lading maximaal 2,05 meter lang zijn.

Als de bank wordt neergeklapt, is er 3,6 kubieke meter voorhanden. Bij de dubbele cabine-variant zijn de achterste zitplaatsen via de schuifdeur bereikbaar. Het maximale laadgewicht is 680 kilo.

In het begin is de Kangoo Maxi leverbaar met de 85 pk sterke dCi-motor die een verbruik scoort van 5,3 liter op 100 km. De CO2-uitstoot bedraagt 140 gr/km. In een later stadium komen er nog twee diesels bij in het assortiment. De vanafprijs isĀ 13.390 euro, exclusief BTW en BPM.