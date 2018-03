Personeel boos om verplaatsing productie Mercedes C-klasse

De volgende generatie van de Mercedes C-klasse, die in 2014 van start gaat, zal niet meer in Sindelfingen worden geproduceerd. In plaats daarvan gaat Mercedes gebruik maken van de lage stand van de dollar en de productie naar de VS verplaatsten. Zo is het bedrijf beter beschermd tegen koerswisselingen.

Vervangend werk

Het management van Daimler heeft aangekondigd dat 1.800 banen in Sindelfingen in gevaar zijn en dat er vervangend werk zal worden gezocht. Daar denken de medewerkers en de vakbonden echter heel anders over. Zij vrezen dat 3.000 van de 36.000 banen in Sindelfingen in gevaar zijn. Daarom is gisteren het werk enige uren stilgelegd. In de fabrieken in Stuttart-Untertürkheim en Mettingen waren solidariteitsacties. Voor vandaag is er in Sindelfingen een demonstratie gepland.

Alabama

Volgens de plannen van Daimler moet vanaf 2014 twintig procent van de C-klasse productie komen uit Alabama, waar op het moment al SUV’s van Mercedes worden gebouwd. Dat moet 1.000 tot 1.200 banen opleveren. In Europa blijft de productie in Bremen behouden en de rest van de C-klasses wordt ook in de toekomst gemaakt in Zuid-Afrika en China.

Bij Mercedes is eenderde van alle verkochte auto’s er eentje van de C-klasse-familie. Daartoe behoren ook de CLK en de SLK. In de toekomst wordt de CLC vervangen door een volwaardige C-klasse coupé, maar daarvan gaat de productie naar verluidt naar Bremen. De huidige CLC wordt tot het einde van het volgende jaar in Brazilië gebouwd. Wat er daarna met die fabriek gebeurt, is onduidelijk.