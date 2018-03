Jaguar werkt aan nieuw klein model

In Engeland steken geruchten de kop op dat Jaguar werkt aan een nieuw instapmodel. Die moet in het nieuwe decennium de X-type doen vergeten.

Met het nieuwe model wil Jaguar voortborduren op deze R-D6 concept car uit 2003. Het nieuwe model, dat voorlopig RD7 wordt genoemd, moet een positie veroveren in de nichemarkt waarin bijvoorbeeld Audi aanwezig is met de A5 Sportback.

De voortekenen voor de nieuwe vijfdeurs zijn veelbelovend: waarschijnlijk krijgt de auto naar achteren openende achterportieren en de kofferklep scharniert naar de zijkant. Dat is een verwijzing naar de E-type.

Prototypes

Het nieuwe model wordt ontwikkeld op een ingekorte bodem van de XF. Naar het schijnt rijden in de buurt van het ontwikkelingscentrum van Jaguar al prototypes rond van deze auto die schuilgaan onder een verbouwde carrosserie van de S-type.

Het slechte nieuws is dat het nog wel even gaat duren voordat het nieuwe model op de markt komt. Eerst is het in 2011 de beurt aan de XE, een sportauto van het niveau van de Porsche Boxster.

Daarnaast gaat het Jaguar op het moment niet voor de wind, zodat de ontwikkelingsbudgetten zeker niet tot in de hemel rijken. De verwachting is daarom dat we nog vier jaar moeten wachten voordat de instap-Jag op de markt komt.