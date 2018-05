Lotus presenteert Elise Club Racer

De Lotus Elise Club Racer kenmerkt zich door vier klassieke kleurschema’s die Lotus eerder in de jaren '60 gebruikte. Het zijn Elite Yellow, Carbon Grey, Sky Blue en Old English White. De auto krijgt lichtmetalen zesspaaks wielen. Deze kleuren komen terug in het interieur, waar ze gecombineerd worden met zilver en zwart.

Andere kenmerkende details aan de binnenkant zijn de antracietgekleurde pookknop en handremhoes en het aluminium op de bodem van de cockpit. Verder is de Club Racer voorzien van geborduurde logo’s in de hoofdsteunen. De wielen zijn in dezelfde antracietkleur gespoten als de details in het interieur.

De Lotus Elise Club Racer beschikt over dezelfde 1,8-liter motor als de Elise S. Daarmee heeft de auto 136 PK en sprint van 0 naar 100 in 6,1 seconden. De topsnelheid ligt op 205 kilometer per uur. Het verbruik is, volgens Lotus, 7,6 liter per 100 kilometer. De CO2-uitstoot is 179 gram per kilometer.