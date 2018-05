Kia heeft Meriva-concurrent al in de steigers

AutoWeek-lezer Patrick Rademakers trof de gecamoufleerde auto aan op een parkeerplaats in Frankrijk. Alhoewel hij nog behoorlijk ingepakt is, kunnen we duidelijk zien dat Kia met het design niet al te veel afwijkt van de No3 (Number 3) Concept die het merk in Genève toonde.

Die is 4,04 meter lang en onderscheidt zich met een ten opzichte van de voorste stoelen hoger geplaatste achterbank.

Panoramadak

De No3 Concept had ook nog een panoramadak met automatische zonwering, maar die voorzieningen lijken op de testauto te ontbreken.

Qua motoriseringen is nog niet precies bekend welke kant Kia op wil, maar het spreekt voor zich dat er in ieder geval gedeeltelijke overlap is met het huidige motorengamma. Dat betekent dat de kopers kunnen kiezen uit viercilinder diesel- en benzinemotoren.

Productieversie

Wanneer Kia de productieversie onthult, is nog niet bekend. De Koreanen willen flink vaart maken met de introductie van nieuwe modellen, dus misschien zien we ‘m wel op de IAA.

In ieder geval staat –ie begin 2010 in de showrooms, toevallig precies op het moment dat ook de nieuwe Opel Meriva komt.