Hummer vindt koper

Dat heeft GM bekendgemaakt. Het concern meldt dat er een intentieverklaring is getekend met een nieuwe koper. Wie die nieuwe koper is, meldt General Motors niet. Ook over het bedrag dat GM voor Hummer ontvangt, doet het concern geen mededelingen. Wel zegt het bedrijf dat de deal in het najaar afgerond is.

Door het vinden van de nieuwe eigenaar blijven ongeveer 3.000 banen bij de Hummer-fabrieken en de dealerschappen behouden. Dat is een grote opluchting voor de betrokkenen. Als het GM niet was gelukt om een nieuwe koper te vinden, hadden Hummer en z’n dealers de poorten nog voor 2010 moeten sluiten.

Nu Hummer verkocht is, staan Saab en Saturn nog in de etalage. Voor Saturn heeft zich voor zover bekend nog geen gegadigde gemeld. Saab mag zich op meer belangstelling verheugen; onder andere Geely en Koenigsegg zouden graag de baas worden in Trollhättan.