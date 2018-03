BMW X5/X6 M hebben prijs

De BMW X5 M kost 151.000 euro, de X6 M is er voor 155.000 euro. Voor dat geld krijgt u een auto die de Caynenne Turbo naar het tweede plan moet verwijzen. De beide auto's beschikken over een V8 motor met twee turbo's en een vermogen van 555 pk. Dat is genoeg om zo´n gigant in 4,7 seconden van 0 naar 100 te schieten.

Gigantisch is ook het koppel van 680 Nm bij 1.500 toeren. De motor is afgeleid van de V8 Twin Turbo uit de X6 xDrive50i. Net als bij die krachtbron is het uitlaatspruitstuk van beide cilinderrijen uit een stuk gemaakt. De twee turbo´s zitten tussen de V-opstelling van de cilinderrijen. De M-versie van de V8 twinturbo heeft een inhoud van 4.395 cc, en het maximum vermogen van 555 pk komt vrij bij 5.750 tot 6.000 toeren.

Begrenzing op 275 km/h mogelijk

Voor beide modellen geeft BMW dezelfde cijfers op. Standaard zijn de X5 M en de X6 M voorzien van een begrensde top van 250 maar na een BMW Drivers Package, waarbij je een circuittraining krijgt, zijn ze begrensd op 275 km/h. BMW geeft voor beide een verbruik op van 13,9 liter benzine per 100 km.

BMW Sports Automatic

Het zijn niet alleen de eerste integraal aangedreven modellen van BMW M, het zijn ook nog eens de eerste producten van de performance-jongens die een automaat hebben. BMW spreekt van de M Sports Automatic met zes versnellingen. Hieraan zie je dat de M-versies vooral voor Amerika bedoeld zijn. Kopers daar vinden een automatische transmissie prettiger dan een gerobotiseerde handbak, zoals BMW die had in de vorm van de DSG. BMW heeft ook nog de DCT automaat met dubbele koppeling, maar waarschijnlijk is de V8 twinturbo te krachtig voor het mechaniek van die bak. De automaat laat zich ook manueel bedienen met flippers bij het stuur.

Vanuit de VS is al jaren vraag naar een M-versie van de X5.

M Dynamic Mode

Geheel in M-traditie is het uiterlijk flink aangepakt, en een speciaal instrumentarium met sportstoelen zorgt voor een bijpassend interieur. Net als de andere M-producten zijn er lichtjes in de toerenteller die aangeven dat de motor nog koud is. Een M Dynamic Mode maakt het mogelijk zaken als de besturing en de gasresponse te programmeren en met een M-knop kun je ook het vermogen beperken.

Beide giganten staan op 20 inch wielen. Zowel de X5 M als de X6 M beschikken over Dynamic Perormance Control. Mooie regeltechniek die per as, de verdeling van de krachten links/rechts regelt. De X5 M en X6 M zijn per direct te bestellen.