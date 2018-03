Grote Drie: -31, - 32,4 en -53 procent

De Amerikaanse (niet meer zo) Grote Drie zijn nog steeds niet uit de problemen. Ook in de decembermaand zijn flinke minnen geschreven. Dat is overigens helemaal volgens verwachting. Voor het nieuwe jaar worden nog lagere verkopen verwacht.

In heel de VS werden in 2008 13,5 miljoen auto’s verkocht. In 2007 waren dat er nog 16,2 miljoen. Voor 2009 zien de verwachtingen er niet rooskleurig uit: GM verwacht er wereldwijd tussen de 10,5 en 12 miljoen te verkopen.

Bij Amerika’s nummer twee is er al evenmin goed nieuws. In de traditioneel zwakke decembermaand werden in totaal 139.067 auto’s van het Ford concern verkocht; in 2007 waren dat er nog 206.685. Ford, Mercury en Lincoln schrijven een min van 31,7 procent; Volvo verliest zelfs 47 procent. Over het gehele jaar zijn bij Ford de verkopen gedaald met 20,7 procent tot 1.988.376 auto’s.

Bij Chrysler is nog steeds de nood aan de man. Daar werd vorige maand een min geschreven van 53 procent, ten opzichte van die maand in het vorige jaar. In totaal zijn in de VS 89,813 Chryslers, Jeeps en Dodges verkocht. In geheel 2008 zijn de verkopen van het Chrysler-concern met dertig procent gekelderd tot 1.453.122 auto’s. In 2007 werden nog 2.076.650 auto’s gebouwd.