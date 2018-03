‘Grote Drie’ vragen om 34 miljard dollar

Op donderdag en vrijdag moeten de bazen van de Amerikaanse ‘Grote Drie’ opnieuw voor het Amerikaanse congres verschijnen. Dan nemen ze hun plannen mee over de toekomst van hun bedrijven. Ze tonen hun goede wil door alle drie met de auto naar Washington D.C. te komen. De vorige keer was er namelijk forse kritiek doordat de heren alledrie per eigen privéjet waren gekomen.

Uit de plannen blijkt dat de fabrikanten dringend 34 miljard dollar noodhulp nodig hebben. General Motors vraagt om 12 miljard om door 2009 heen te komen als de verkopen blijven steken op 12 miljoen auto’s in de VS. Als de markt werkelijk daalt tot 10,5 miljoen auto’s, is nog eens zes miljard extra nodig. GM verwacht de lening in 2012 of 2013 te kunnen terugbetalen als de markt weer groeit. Ook Chrysler wil tegen die tijd het geld weer teruggeven.

Ford vraagt om 9 miljard dollar en het relatief kleine Chrysler houdt zijn hand op voor 7 miljard. De bedrijven geven aan dat als de kredieten er niét komen, zijn wellicht het volgende jaar niet halen.

De merken tonen met name hun goede wil op het gebied van groene auto’s. Zo wil Ford vanaf 2010 volledig elektrische auto’s op de markt brengen. GM wil in 2012 vijftien hybrides in het programma te hebben. Ook Chrysler wil in 2010 een elektrische auto klaar hebben staan. In 2013 volgen er nog eens drie.

Ford hoopt door de verkoop van Volvo uiteindelijk geen beroep te hoeven doen op het krediet. GM herstructureert door onder meer nog eens 31.500 mensen te ontslaan. Nu werken nog ‘maar’ 96.500 mensen bij GM, tegen 196.000 rond het jaar 2000. Chrysler is in handen van een privéonderneming en hoeft daarom geen details naar buiten te brengen over de geplande veranderingen. De topmannen zetten in elk geval hun beste beentje voor: allen geven ze aan voorlopig genoegen te nemen met een salaris van één dollar.