VW Eco Performance Concept: zelf vermogen bepalen

Volkswagen Amerika heeft voor de beruchte tuningbeurs Sema in Las Vegas deze Eco Performance Concept klaar. Die heeft een turbo van APR die drie standen kent: de eerste heet Full Power Mode. Daarmee biedt de 2,0-liter TSI motor 311 pk. De GT Mode is de volgende en heeft 252 pk vermogen. De Eco Mode tot slot biedt 222 pk. “En zelfs in de meest krachtige modus verbruikt deze auto minder dan een standaard exemplaar,” ronkt VW.

De speciale CC staat op twintig inch tienspaaks wielen. Verder is er een aangepast remsysteem. Ook het sportuitlaatsysteem is van APR. In het interieur is overdadig gebruikgemaakt van zwart chroom en grijs metallic lak. Verder is er zwarte pianolak en De voor- en achterbumper zijn speciaal voor deze auto gemaakt. De achterspoiler is van geborsteld aluminium. De inzittenden hebben de beschikking over zwarte Recaro-sportstoelen met bijpassende vloermatten met witte biezen.

De speciale Passat CC is ontwikkeld door het ontwerpcentrum van Volkswagen in Californië.