Veel keuzes voor Alfa 169

De Alfa Romeo 166 is al weer een tijdje niet meer onder ons. Op de nieuwe grote Alfa moeten we nog een aantal jaren wachten. Tot 2011 om precies te zijn en dan is hij precies op tijd voor Alfa’s oversteek naar Amerika. De nieuwe limo meet 4,90 meter, heeft de stijl van een vierdeurs coupé en krijgt trekken van de 8C Competizione. Overigens heet het nieuwe model in de wandelgangen 169, maar krijgt hij een echte naam als typeaanduiding.

In de nieuwe grote Alfa krijgt als eerste de beschikking over een geheel nieuwe Alfa V6. Dat weet het Italiaanse Omniauto te melden. In Italië is men nog steeds niet helemaal heen over het verdwijnen van de oude V6, zoals die vanaf 1979 in de Alfa 6 is geleverd. Die is onlangs vervangen door een nieuwe zescilinder met veel General Motors-DNA. De nieuwe krachtbron wordt door Alfa Romeo in eigen huis ontwikkeld. Volgens de Italianen krijgt hij een cilinderinhoud van 3,0-liter en een vermogen van zo’n 300 pk. Als andere motoren voor de 169 worden de 1,8-liter turbo genoemd met 200 en 250 pk. Die 200 pk versie maakt binnenkort als eerste zijn opwachting in de nieuwe Lancia Delta en daarna is de Alfa 149 aan de beurt, die volgend jaar de 147 vervangt. Als diesel voor de 169 wordt de 2,9-liter biturbo getipt die op het moment wordt ontwikkeld door VMotori en als eerste een plek krijgt in de Cadillac CTS. Die diesel levert een vermogen van 250 pk en heeft een maximale trekkracht van 550 Nm.

Dan het onderstel: de 169 wordt zeker een achterwielaandrijver, maar welke techniek hij kan gebruiken, is nog onduidelijk. De Italianen geven drie opties: de eerste is een ingekort Maserati Quattroporte-onderdel. Maar daarvan zijn het hoge gewicht en de relatief hoge kosten een bezwaar. De twee optie is dat Alfa het platform leent van de Jaguar XF. De nieuwe Indiase Jaguar-eigenaar Tata is immers al jarenlang een industriële partner van de Fiat Groep. Tot slot is het mogelijk dat Alfa techniek gaat gebruiken van Chrysler; het ziet er namelijk naar uit dat Alfa Romeo voor de Amerikaanse productie een (verlaten) productiefaciliteit van dat merk betrekt.