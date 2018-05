‘Smart Fortwo naar Zuid-Amerika’

Dit meldt de Duitse editie van de krant Financial Times. Het is nu al duidelijk waar de Smarts het eerst op de weg komen: Sao Paulo. In deze Braziliaanse stad met ongeveer 20 miljoen inwoners is waarschijnlijk de grootste behoefte aan een compacte, hoogwaardige auto als de Smart Fortwo. Als de Fortwo in de metropool aanslaat, volgen ook de andere steden in Zuid-Amerika, zoals Rio de Janeiro en Buenos Aires.

Smart was eerst een zorgenkindje voor het toenmalige DaimlerChrysler, maar inmiddels heeft de fabrikant zich ontwikkeld tot een belangrijk element van Daimlers strategie om aan de CO2-eisen van 2012 te voldoen. De zuinige Smarts compenseren immers de uitstoot van de grote modellen van Mercedes-Benz, die vaak ruim boven de opgelegde grens van 130 gram CO2 per kilometer zitten.