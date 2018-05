Gereden +filmpje AC Schnitzer ACS3 Sport en GP3.10

De ACS3 Sport is een onder handen genomen M3, wiens V8 voor dit feestje is opgekrikt naar 475 pk. De GP3.10 is een verhaal apart: deze 3-serie coupé is de enige is zijn soort en voorzien van de V10 uit de M5. En oh ja, hij rijdt op LPG! Eindresultaat: 552 pk. Leuk, want we hadden een verlaten vliegveld tot onze beschikking. De keuze qua wielen en spoilerwerk is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig, maar dat alles vergeet je wanneer je gas geeft. De Duitse tuners hebben zich namelijk ook met het uitlaatsysteem beziggehouden. Speakers vol aan en genieten maar!

