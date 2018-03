“Daimler als Rolls-Royce-concurrent”

Jaguar en Land Rover zijn sinds kort in handen van het Indiase Tata. Bij die deal is ook Daimler inbegrepen. De Indiërs hebben een miljard gereserveerd om te investeren in de Engelse merken. Het programma van Daimler moet in de toekomst gaan beginnen waar dat van Jaguar ophoudt en Bentley en Rolls-Royce om de hoek komen kijken. Dat meldt de Engelse krant Times.

Het Britse luxemerk Daimler leidt een bestaan in de schaduw. Er is alleen nog de Super Eight, die een superdeluxe-versie is van de Jaguar XJ. Deze witte raaf kost een slordige 166.000 euro. Niet alleen Engelsen zouden geïnteresseerd zijn in een dure nieuwe Daimler. Nieuwe rijke landen in Azië en het Middenoosten en ook Rusland ziet Tata als een markt voor ’het nieuwe Daimler’.

Het merk Daimler bestaat sinds 1896. Toen tekende de Brit Fredrick Simms een contract met de Duitse autopionier Gottlieb Daimler om zijn motoren te gaan verkopen in door Simms gebouwde auto’s. Geen toeval dus dat Daimler AG, het moederbedrijf van Mercedes-Benz de zelfde naam draagt. Na een race van Parijs naar Oostende in 1899, waarbij Charles Rolls overigens op de bijrijdersstoel van de Engelse Daimler zat, raakte koning Edward geïnteresseerd in het merk. Sindsdien hangt er een exclusief karakter aan Daimler.

Het gaat Jaguar overigens voor de wind onder de vleugels van Tata. Dankzij de komst van de XF is de verkoop vorige maand met 31 procent gestegen ten opzichte van juni 2007. In West-Europa zijn 3.836 Jaguars verkocht. Land Rover gaat minder voor de wind. In juni 2008 is in Amerika de verkoop met veertig procent afgelopen in vergelijking met die maand in 2007. In West-Europa is een min van 36 procent genoteerd.