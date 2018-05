Goede aprilmaand voor Renault

Ondanks het succes van Renault blijft Peugeot over de eerste vier maanden van dit jaar de onbedreigde koploper. In 2003 verkocht de onderneming 22.325 auto’s, beduidend meer dan Opel (19.583) en Renault (19.015). De verkoop topvijf wordt gecompleteerd door Volkswagen (17.258) en Ford (16.442). De Peugeot 307 was ook in april het best verkochte model.

In totaal werden er vorige maand 39.661 nieuwe auto’s verkocht. De jaarteller komt daarmee op 192.012 exemplaren te staan. Dat is minder dan dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er in de eerste vier maanden 200.765 auto’s verkocht.