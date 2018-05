Bella voor de brandweer

Brandweer Flevoland heeft een nieuwe structuur en om de goede afloop daarvan te vieren, heeft het korps zich getrakteerd op een nieuwe commandowagen. Het is een Alfa Romeo 159 met de 2,4-liter vijfcilinder dieselmotor met 200 pk. De auto is bedoeld voor de commandant die bij grote klussen de hoogst leidinggevende is. Vandaar dat hij van alle toeters en bellen is voorzien.

De brandweer koos voor Alfa Romeo omdat de nooddiensten al zo vaak in Volvo’s en Volkswagens rijden. “We willen ook andere merken een kans geven zich te profileren. We komen graag ter plaatse in een stoere brandweerauto om uiteindelijk doelmatig ons werk te doen.” Want brandweer of niet, het blijven natuurlijk ook een beetje kwajongens.