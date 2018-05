HB Special: Nederlandse droom onderweg

De Huet Brothers tonen de eerste foto’s van de HB Special op de weg. Hij is neergezet in de omgeving waar de gebroeders hem het liefst zien: op smalle bochtige weggetjes waar autorijden hobby wordt. De HB Special gebruikt het onderstel van een klassieke Triuph TR6. De motor is een 2,5-liter zescilinder lijnmotor met een vermogen van 180 pk. De Huetjes hebben deze techniek voorzien van een carrosserie van eigen ontwerp, die dankzij het gebruik van koolstofvezel slechts twintig kilo weegt.

Het plan van Tino en Paul om twaalf HB Specials te bouwen. Die komen niet in de verkoop maar worden gebruikt voor de HB Experience. Daarbij wordt een aantal dagen op leuke weggetjes gestuurd en tussen de ritten door wordt gewerkt aan de inwendige mens. Oud-coureur Gijs van Lennep is bezig met testritten van de HB Special. Voorlopig is nog maar één exemplaar klaar. Die was eerder te zien in het GTO Paviljoen op afgelopen AutoRAI. Als de financiën voor de bouw van zes auto’s binnen is, gaat de bouw van start.