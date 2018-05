Plannen met de Cadillac CTS

Bij de Amerikaanse introductie van de Cadillac CTS gonsde het al van de geruchten dat er grote plannen zijn met dit model. De vorige CTS is alleen geleverd als vierdeurs, maar het nieuwe model komt er ook als stationwagen en coupé. De CTS-V, die de concurrentie aangaat met de Duitse AMG- en M-versies staat ook op de kalender. Voorlopig wordt het vermogen van die auto geschat op 550 pk.

Voor 2009 staat een dieselvariant op de planning. Die krijgt een 250 pk sterke 2,9-liter zescilinder onder de motorkap van General Motors. Die motor debuteert in deze Cadillac en krijgt daarna een plek in verschillende andere modellen van GM. De diesel is ontwikkeld in samenwerking met het Italiaanse VMotori. De krachtbron wordt in Italië gebouwd.

De nieuwe CTS is vanaf heden te koop voor een prijs vanaf 47.990 euro. Daarvoor wordt de 2,8-liter Elegance afgeleverd. Die heeft een vermogen van 211 pk. De versie met de 3,6-liter V6 met 311 pk kost minimaal 59.250 euro. Een automaat vergt een meerprijs van 2.700 euro.