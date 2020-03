BMW vierde vandaag op feestelijke wijze de officiële opening van BMW Welt in München en AutoWeek was er bij! Het nieuwe gebouw wordt gebruikt als uitlevercentrum voor nieuw aangeschafte BMW’s, maar moet vooral de merkbeleving vergroten.

Naast het hoofdkantoor, het BMW museum en de fabriek is een groot futuristisch centrum gebouwd dat is ontworpen door de Oostenrijkse architect professor Wolf D. Prix, die onder andere het Groninger museum op zijn naam heeft staan.

BMW kan in het nieuwe centrum jaarlijks zo’n 45.000 nieuwe auto’s uitleveren en verwacht 850.000 bezoekers per jaar te trekken. Naast verschillende tentoonstellingen van BMW die in het pand staan, biedt BMW Welt ook ruimte voor diverse niet BMW-gerelateerde zaken, zoals lezingen en jazzconcerten. Op 23 oktober start het Duitse merk met het uitleveren van auto’s in het nieuwe centrum.