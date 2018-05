Mini-Kangoo: Kangoo Compact Concept

De Renault Kangoo Compact Concept valt aan de buitenkant op door zijn two-tone lak, een combinatie van ‘Fireball Orange’ en geborsteld aluminium. Renault bouwde de concept-car in samenwerking met Rollerblade, een bekende fabrikant van inline skates.

De kleine Kangoo is met zijn lengte van nog geen vier meter specifiek ontworpen voor gebruik in de stad. Toch laat de concept-car ook avontuurlijke trekjes zien: Renault heeft de auto 200 millimeter verhoogd en voorzien van kloeke 19 inch wielen. Renault heeft qua motorisering gekozen voor de 1.5 dCi turbodiesel met 105 pk en 240 Nm koppel, die ook in zijn grote broer te vinden is. De concept-car verdeelt de kracht over alle vier de wielen.

Ook binnenin is het een vrolijke boel, met blauw leer in de kleur ‘Skate Blue’ en talrijke oranje accenten. De bagageruimte heeft een inhoud van 493 liter. Een handig detail is de 180 graden draaibare achterbank. Over eventuele productieplannen laat Renault nog niets los.