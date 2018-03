Mercedes komt met snelste AMG ooit

Een vermogen van 612pk, een maximum koppel van 1000 Nm bij 2000 toeren per minuut en een automatisch begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur. Het zijn indrukwekkende prestaties die de CL 65 AMG levert dankzij de V12 biturbomotor. Over een sprintje van 0 naar 100 kilometer per uur doet de nieuwe Mercedes niet langer dan 4,5 seconden.

Optisch is er in vergelijking met de CL 55 AMG niets veranderd. Het is nog niet bekend wat voor prijskaartje Mercedes aan de later dit jaar verschijnende CL 65 AMG hangt.