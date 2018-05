Ook nieuw: Peugeot 207 SW

De kopers van de 207 SW krijgen bij de introductie keuze uit vijf verschillende motoren. Allereerst drie verschillende benzinemotoren met vermogens van 75 pk tot 120 pk. Daarnaast zijn er twee HDi-diesels van 90 of 110 pk met roetfilter beschikbaar.

De bagageruimte heeft een inhoud van 337 liter. Voorzieningen als een apart te openen achterruit en een driedelige bagage-afdekplaat zorgen voor een optimale toegankelijkheid van de bagageruimte.

De twee spannende versies volgen later. De eerste is de 207 SW RC, die de bekende 1,6-liter turbomotor met 175 pk onder de kap krijgt. Bovendien komt er een avontuurlijke 207 Outdoor, waarvan Peugeot op Genève al een prototype liet zien.

De Peugeot 207 SW volgt de 206 SW op, de best verkochte compacte stationwagon. Vanaf juli staat de nieuwe auto bij de Peugeot-showrooms, de prijzen zijn nog niet bekend.