Toch geen Volkswagen CrossPhaeton

Het had zomaar gekund, zo’n CrossPhaeton, als je bedenkt hoe fanatiek Volkswagen momenteel bezig is Cross-modellen op de markt te introduceren. Maar een CrossPhaeton... Nee, daar ziet Volkswagen geen heil in.

Pech voor de avontuurlijke privé-chauffeurs en de oliesjeiks dus. Het nieuwsbericht over de CrossPhaeton was het resultaat van een brainstormsessie van de AutoWeek-redactie. Computerillustrator Christiaan Abbing was zo vriendelijk om impressies voor ons te maken van dit niet-bestaande model.

Vorig jaar leidden we internetgebruikers op 1 april om de tuin met ons bericht over de komst van een grote Dacia. Deze Boccara zou gebaseerd zijn op de Renault Vel Satis. Niets van waar natuurlijk, Dacia houdt het voorlopig mooi bij de goedkope Logan.