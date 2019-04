De line-up van Appelsap is nog niet bekend, maar een ding is zeker: je hebt garantie op kwaliteit. Al jarenlang staat Appelsap garant voor vernieuwing en dat zal dit jaar niet anders zijn. Op 10 augustus strijkt het festival net als vorig jaar neer in het Flevopark in Amsterdam.

Algemene informatie Wanneer: 10 augustus

Locatie: Flevopark, Amsterdam

Leeftijd: alle leeftijden

Line-up

Wordt nog aangekondigd.

De sfeer op Appelsap

Appelsap schenkt al jaren aandacht aan nieuwe talenten. De artiesten proberen een naam op te bouwen en jij kunt ze hier als eerste zien. Door de jaren heen is Appelsap uitgegroeid tot een baanbrekend festival. De sfeer is na al die jaren nog steeds ontzettend goed en gezellig. Naast nieuwe muziek is er ook ruimte voor eten en activiteiten voor kinderen. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen.