Zelfs in Athene heeft de Wegenwacht het druk

De wegenwachtmonteur wist niet wie hij precies had geholpen bijhet binnengaan van het olympisch dorp. Hij dacht dat het ging omeen sportvrouw die haar motorkap niet open kon krijgen. Niet dat zepech had, maar om veiligheidsredenen worden auto's bij alletoegangen uitgebreid gecontroleerd. Uiteindelijk bleek het te gaanom Nathalie Smeeman, woordvoerster van NOCNSF en het Team deMission. De andere meldingen waren voornamelijk van Nederlandsevakantiegangers en supporters.

Pech

"Het zijn vooral oude campers met pech", weet Sacha Dicker vande ANWB. Zij staat met twee collega's achter de ANWB-balie in hetHolland Heineken House en onderhoudt contact met de tweewegenwachten. "Dit is de eerste keer dat we dit doen, opuitnodiging van NOCNSF." Van tien uur 's ochtends tot tien uur 'savonds staan de drie klaar voor de Nederlandse supporters, diesteeds vaker de balie weten te vinden.

"De mensen waren aanvankelijk verbaasd dat er hier wegenwachtenrondrijden, maar de tamtam gaat snel. Bovendien rijden ze zelf rondbij de stadions en gaan ze vaak langs bij campings waar veelNederlanders verblijven." Zelf verleent Dicker met haar collega'sservice op allerlei gebied. Van het geven van toeristischeinformatie tot het wijzen van de weg.

De Amsterdamse komt er zelf nauwelijks aan toe een wedstrijd tebezoeken, maar heel erg vindt ze dat niet. "Ik ben een keer bij dehockeymannen geweest, maar hier kun je alles veel beter volgen. Ikben helemaal up-to-date. Na ons werk kunnen we elke avond even dehuldigingen meemaken, dat zijn voor mij de hoogtepunten."

Of de ANWB er over twee jaar in Turijn (Winterspelen) weer bijis, weet Dicker nog niet. Wel kan ze vrij zeker zeggen dat er overvier jaar in Peking geen wegenwachtauto's zullen rondrijden. Het isoverigens ook niet de verwachting dat in de Chinese hoofdstad veeloude Nederlandse campers zullen opduiken.