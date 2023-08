Meer dan 800 minderjarige vluchtelingen zitten in ongeschikte opvanglocatie

Op dit moment worden meer dan achthonderd minderjarige vluchtelingen opgevangen op plekken die niet geschikt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het ANP. De kinderen wonen bijvoorbeeld in hotels of in (noodopvang)locaties voor volwassenen.

Het gaat om de groep minderjarige vluchtelingen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen, zogenoemde amv's. Er is al tijden een tekort aan kleinschalige opvanglocaties voor deze jongeren, ondanks oproepen aan gemeenten om deze plekken te regelen.

Onder de ruim 800 jongeren zijn er 250 die al een verblijfsvergunning hebben. Zij mogen in Nederland blijven en hoeven in principe niet meer in de reguliere opvang te wonen. Maar ook aan huizen voor die groep is een tekort.

Vorig najaar oordeelde de rechter dat de opvang van alleenreizende asielkinderen tekortschiet, omdat ze door te weinig opvangmogelijkheden vaak in (noodopvang)locaties voor volwassenen terechtkomen. Die zijn grootschalig en onveilig en er is nauwelijks begeleiding mogelijk.

De jongeren hebben recht op begeleiding. Dat gebeurt via het Nidos, die het voogdijschap uitvoert. De organisatie begeleidt de jongeren zodat ze op hun achttiende zelfstandig kunnen wonen in een (eventueel gedeeld) huis, een asielzoekerscentrum of terug kunnen naar hun land van herkomst.

Om de druk op de speciale jongerenplekken te verlichten, worden amv's nu iets eerder in een 'gewoon' azc geplaatst: als ze zeventien jaar en negen maanden oud zijn.