Opvang vluchteling die tijdelijk in Oekraïne verbleef mag worden gestopt

Mag het demissionaire kabinet zogenoemde 'derdelanders' uit Oekraïne terugsturen naar hun thuisland? Verschillende organisaties hebben rechtszaken aangespannen om de nieuwe regel te toetsen. In de eerste zaak, die woensdag diende, besloot de rechter dat dit inderdaad mag.

Derdelanders zijn mensen die tijdelijk in Oekraïne verbleven toen ze moesten vluchten voor de oorlog. Het gaat voornamelijk om Syriërs en mensen uit Afrikaanse landen die daar waren voor werk of studie. Ze hebben geen Oekraïens paspoort.

De groep viel eerst onder dezelfde regels als andere Oekraïense vluchtelingen en genoten dus tijdelijke bescherming. Vanaf september is dat niet meer het geval en wordt hun tijdelijke verblijfsvergunning opgeheven. De mensen moeten dan asiel aanvragen of terug naar hun land van herkomst.

De IND, de Raad voor de Rechtsbijstand en VluchtelingenWerk hebben grote twijfels of dat wel mag. Daarom zijn ze voor twaalf derdelanders een proefproces gestart. De uitspraak van woensdag is onderdeel van het eerste. Het doel is om door te procederen tot de hoogste rechter om erachter te komen of het kabinetsbesluit standhoudt.