Rechtszaken en weigerende landen: terugsturen vreemdelingen steeds lastiger

Het wordt steeds lastiger om vreemdelingen terug te sturen. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft niet alleen te maken met weigerende landen, maar ook met meer juridische procedures, zeggen ze tegen NU.nl. Toch is er ook een lichtpuntje.

Als een asielaanvraag wordt afgewezen, bijvoorbeeld omdat iemand uit een veilig land komt, moeten deze mensen weg uit Nederland. Ze moeten terug naar hun land van herkomst of het land waar ze als eerste asiel hebben aangevraagd. De DT&V helpt bij de terugkeer van deze en andere vreemdelingen.

Maar de DT&V ziet dat dit lastiger wordt doordat mensen hun besluit aanvechten bij de rechter, ook al is de kans klein dat ze dan alsnog mogen blijven. Een dilemma, zeggen ze in hun rapport Stand van de Uitvoering. Want aan de ene kant moet je de rechten van deze mensen beschermen, terwijl je aan de andere kant wil voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het asielstelsel.

Wat zijn vreemdelingen (en wie zijn dit)? Met 'vreemdeling' wordt iedereen bedoeld die in Nederland is, maar geen Nederlandse identiteit heeft.

De DT&V helpt bij de terugkeer van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven.

Het gaat vooral om asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen (uitgeprocedeerde asielzoekers). DT&V regelt bijvoorbeeld ook de terugkeer van mensen wiens verblijfsvergunning is ingetrokken.

"In de rechtspraak komt de nadruk steeds meer te liggen op bescherming van vreemdelingen", legt een woordvoerder van DT&V uit. Zij zien dat uitgeprocedeerde asielzoekers hun terugkeer uitstellen door steeds nieuwe juridische procedures te beginnen. Terwijl die zaken lopen, mogen ze in Nederland blijven. En hoe langer ze hier blijven, hoe meer zij en eventuele kinderen zich hier thuis voelen.

Niet alleen de DT&V ziet de juridische obstakels groeien. Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die alle asielaanvragen behandelt, ziet deze ontwikkeling. "Met name aan de onderbouwing van afwijzende beslissingen wordt door de rechter steeds hogere eisen gesteld", zeiden ze in mei dit jaar.

Mensen vertrekken vaak niet vrijwillig

Het is de bedoeling dat de vreemdelingen vrijwillig teruggaan, maar dat blijkt vaak niet het geval. Zo vertrokken in de eerste zes maanden van dit jaar in totaal 4.890 mensen, van wie slechts 1.590 dat vrijwillig deden. 1.120 mensen werden gedwongen uitgezet en van 2.190 mensen is niet bekend waar ze zijn.

Het "kwijt zijn" van een persoon is ook de voornaamste reden dat de laatste maanden vliegtickets moesten worden geannuleerd, zegt de woordvoerder. Daarnaast moesten veel vliegtickets worden geannuleerd omdat een land weigert iemand terug te nemen in het kader van de Dublin Conventie. In die overeenkomst is onder meer afgesproken dat het EU-land waar de vluchteling als eerst asiel aanvraagt, verantwoordelijk is voor die persoon.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Italië. Dat land zegt sinds eind vorig jaar geen onderdak meer te hebben voor deze zogenoemde Dublinclaimanten. De Nederlandse Raad van State oordeelde daarom dat Nederland even geen vluchtelingen mag terugsturen naar Italië. Sindsdien boekt de DT&V ook geen vliegtickets meer voor deze groep.

Op wat voor manier kan een vreemdeling vertrekken? Vrijwillig. De vreemdeling krijgt hulp in de vorm van een vliegticket en eventueel extra (financiële) steun.

Gedwongen. Dan kan het zijn dat iemand tijdelijk wordt vastgehouden en onder begeleiding naar het vliegtuig wordt gebracht.

Zelfstandig zonder toezicht. Van deze mensen is niet bekend waar ze zijn. Het kan zijn dat ze alsnog zijn vertrokken, maar het kan ook zijn dat ze illegaal in Nederland zijn.

Op andere punten verlopen zaken vlotter. Coronatesten zorgen er, in tegenstelling tot de jaren hiervoor, nog maar amper voor dat iemand niet kan worden teruggestuurd. In coronatijd vroegen nog bijna alle landen een negatieve testuitslag, nu zijn dat er nog maar dertien.

Veel mensen weigerden zo'n test af te laten nemen en dat mochten ze wettelijk gezien ook. In 2021 en 2022 moesten daardoor 1.940 vliegtickets worden geannuleerd. Sindsdien werkt het inmiddels demissionaire kabinet aan een wetsvoorstel om coronatesten - en testen voor soortgelijke besmettelijke ziektes - te verplichten.

'Naar rechter stappen is een recht'

Deze cijfers laten "de weerbarstigheid" zien van het terugkeerdossier, meent de woordvoerder. "Een vreemdeling die in 2022 instroomt, stroomt niet per se in 2023 uit. Er zit een heel proces achter, met veel stappen", vat hij samen.

Ook VluchtelingenWerk spreekt van een heel proces. De organisatie benadrukt dat vreemdelingen het recht hebben om een nieuw proces aan te spannen. "De situatie in het land van herkomst kan bijvoorbeeld veranderd zijn", zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk. Of ze vinden nieuwe documenten die hun verhaal onderbouwen, bijvoorbeeld een geboorte- of trouwakte.

De organisatie ziet wel dat de drempel om belangrijke documenten te leveren lager is geworden. Kopieën mogen nu bijvoorbeeld ook, of een verklaring van een buurman. "Wij merken daarnaast dat de rechter vaker bepaalt dat zaken opnieuw moeten omdat besluiten bijvoorbeeld niet zorgvuldig genoeg gemotiveerd zijn", zegt de woordvoerder.