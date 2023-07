Migratiecijfers op een rij: zoveel nareizende familieleden komen er naar Nederland

Rond de val van het kabinet duizelde het van cijfers rondom migratie. Maar hoeveel migranten kwamen er vorig jaar precies naar Nederland? En hoe zit het met het 'stapelen op stapelen' bij nareizigers? NU.nl zet de cijfers op een rij.

403.000: het totale aantal immigranten in 2022

In 2022 kwamen volgens statistiekbureau CBS zo'n 403.000 mensen naar Nederland. Bijna de helft van die immigranten komt uit de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland (de zogenoemde EFTA-landen).

De 230.000 anderen komen uit landen buiten de EU of de EFTA. Dat zijn niet alleen asielzoekers, maar ook mensen die hier komen werken (arbeidsmigranten), studenten en Oekraïners.

Die mensen moeten zich over het algemeen melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die hun aanvragen behandelt. Dit geldt niet voor de bijna 108.000 Oekraïners. Zij hebben in verband met de oorlog in hun land een speciale status gekregen.

Foto: Bart-Jan Dekker

39.500: het aantal nareizende partners of familieleden

Onder de groep van 230.000 migranten van buiten de EU zitten veel zogenoemde gezinsmigranten. Dat zijn gezinsleden en partners van migranten die al eerder naar Nederland zijn gekomen. Familieleden die een asielmigrant nareizen horen niet bij deze groep.

De meeste gezinsmigranten zijn partners of gezinsleden van arbeidsmigranten, zegt het CBS. Denk bijvoorbeeld aan familieleden van een ICT-specialist of de partner van iemand die in de glastuinbouw werkt.

Het CBS ziet "dat de meerderheid van de gezinsmigranten een nationaliteit heeft van landen waar veel arbeidsmigranten vandaan komen", zegt een woordvoerder van het statistiekbureau. Maar precieze cijfers zijn er (nog) niet.

27.600: het aantal asielmigranten

Naast de gezinsmigranten is er een iets kleinere groep asielmigranten. Dat zijn asielzoekers en statushouders. Het CBS telt ook de vluchtelingen mee die Nederland 'uitnodigt'. Dat gebeurt in het kader van een programma van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, die kwetsbare asielzoekers uit grote vluchtelingenkampen haalt.

In 2022 kwamen ongeveer 27.600 asielmigranten naar Nederland. Die cijfers van het CBS verschillen met die van de IND. Daar kwamen vorig jaar bijna 48.000 asielaanvragen binnen, waarvan 35.000 van mensen die voor het eerst asiel aanvroegen.

Dat verschil is ontstaan doordat het CBS alleen de migranten meetelt die zijn ingeschreven bij de gemeentelijke bevolkingsregisters. Dat gebeurt als een asielzoeker statushouder is geworden of langer dan een half jaar in Nederland is.

11.000: het aantal nareizende familieleden van statushouders

Onder de 27.600 asielmigranten zijn ook gezinsleden of geliefden van statushouders. Dat zijn in totaal ongeveer 11.000 mensen, pakweg een kwart van het totale aantal gezinsmigranten. Het grootste deel van hen kwam uit Syrië: 7.240.

Rondom deze groep was veel te doen. Het kabinet wilde de migratie onder controle krijgen en keek daarbij naar een rem op de groep nareizende familieleden van statushouders. Uiteindelijk kwamen de partijen er niet uit en kostte de onenigheid het kabinet-Rutte IV zelfs de kop.

Onbekend: familieleden van nareizigers

In de gesprekken over de rem op het aantal nareizigers werd ook gesproken over 'stapelen': nareizigers die in Nederland ook weer hun familieleden laten overkomen. "Het gaat over nareis op nareis op nareis", zei minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) een dag na de val van het kabinet in televisieprogramma Op1.

Maar hoe vaak dat 'stapelen' echt gebeurt, is niet bekend. De IND is bezig met het analyseren van die cijfers, zegt een woordvoerder. De dienst kan er nu nog niks over zeggen.