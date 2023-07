Dit jaar kwamen tot dusver fors minder asielzoekers naar Nederland dan verwacht

De afgelopen zes maanden hebben zo'n twintigduizend asielzoekers en nareizigers zich gemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat is tegen de verwachting in vergelijkbaar met vorig jaar. Maar de IND benadrukt dat de najaarspiek nog moet komen.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over de opvangcrisis Blijf met meldingen op de hoogte

Een woordvoerder van de IND kan nog niet zeggen of de hoge prognose gehaald gaat worden. "De ervaring leert dat de piek nog moet komen en dat die onvoorspelbaar is."

Het aantal asielaanvragen is de afgelopen maanden al gestegen. De IND spreekt zelfs van een "aanzienlijke" stijging in juni ten opzichte van mei. In mei werden nog 3.579 asielaanvragen ingediend, in juni waren dat 4.020.