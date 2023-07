Aantal asielaanvragen tot nu toe even groot als vorig jaar, onzekerheid over najaar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De afgelopen zes maanden hebben zo'n twintigduizend asielzoekers en nareizigers zich gemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat is tegen de verwachting in vergelijkbaar met vorig jaar. Maar de IND benadrukt dat de najaarspiek nog moet komen.

In april dit jaar meldde het kabinet dat dit jaar misschien wel 70.000 mensen asiel zouden aanvragen. Die zogenoemde Meerjaren Productie Prognose (MPP) liet zien dat het al overvolle asielsysteem een grote opgave te wachten stond.

Dat lijkt vooralsnog mee te vallen. De cijfers van de afgelopen maanden lopen vrij gelijk op met die van vorig jaar. Vorig jaar meldden zich in de eerste zes maanden 19.956 asielzoekers bij de IND. Dat zijn er nu 20.122. Dat zijn zowel mensen die voor het eerst asiel aanvroegen als mensen die dat al vaker deden. Onder hen zijn ook de zogenoemde nareizigers.

Een woordvoerder van de IND kan nog niet zeggen of de hoge prognose gehaald gaat worden. "De ervaring leert dat de piek nog moet komen en dat die onvoorspelbaar is."

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over de opvangcrisis Blijf met meldingen op de hoogte

De IND zegt dat de wachttijden verder oplopen. Het gaat vooral om asielaanvragen. Zo moeten mensen die een aanvraag doen in de algemene asielprocedure ruim een jaar wachten.

Omdat de IND het al erg druk heeft, is de maximale wachttijd sinds vorig jaar verlengd. Normaal gesproken mag de dienst maximaal zes maanden doen over een beslissing, maar dat is nu vijftien maanden.