Alleenreizende tienervluchteling dreigt geen bed of begeleiding te krijgen

Alleenreizende minderjarige vluchtelingen hebben snel meer opvangplekken nodig. Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico dat een deel van de minderjarigen deze zomer geen bed, bescherming of begeleiding kan krijgen. Op dit moment zijn vrijwel alle plekken al bezet.

Op dit moment is vrijwel ieder bed voor alleenreizende jongeren bezet. De problemen spelen volgens de twee organisaties in het hele land. Daardoor staat de maximale opvangcapaciteit in Ter Apel, waar de jongeren zich eerst moeten melden, dagelijks onder druk.

In april en mei kwamen meer alleenreizende tienervluchtelingen naar Nederland dan gedacht. Volgens de organisaties worden dat er de komende maanden alleen maar meer. "De hoeveelheid beschikbare bedden voor deze doelgroep loopt steeds verder achter op wat nodig is."

In de Tweede Kamer wordt later vandaag gedebatteerd over de situatie in de asielopvang.