Extra informatie is binnen, maar 'asielhotel' in Albergen laat nog op zich wachten

Het asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in het Overijsselse dorp Albergen is mogelijk weer een stapje dichterbij. De laatste informatie voor de omgevingsvergunning is net voor de deadline binnen. Maar het is onwaarschijnlijk dat er nog deze zomer asielzoekers worden opgevangen in de betwiste locatie.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had de aanvraag voor de omgevingsvergunning al in februari ingediend. Die vergunning is nodig voor bepaalde verbouwingen aan het pand.

Maar de aanvraag was nog niet compleet, zei de gemeente zo'n drie maanden later. Het COA kreeg tot 28 juni om deze verder aan te vullen.

Dat is begin deze week gebeurd, zegt een woordvoerder van het COA tegen NU.nl. De gemeente gaat nu kijken of de aanvraag compleet is. "Dan wordt alles weer getoetst door andere partijen, zoals de brandweer en de omgevingsdienst", legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Het plan wordt daarna nog voorgelegd aan onder meer het college. "Dat is vermoedelijk niet eerder dan eind augustus."

De gemeente voerde vorige week nog een bouwstop in. Er waren al afvoerpijpen geplaatst zonder de benodigde omgevingsvergunning. Die bouwstop blijft tot het uiteindelijke besluit is genomen gewoon gelden.

Veel te doen rondom 'asielhotel'

Rondom het zogenoemde 'asielhotel' 't Elshuys is veel te doen geweest. Het COA kocht het pand in augustus vorig jaar zonder dat de gemeente daarmee had ingestemd.

Het was de eerste keer in de huidige opvangcrisis dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een gemeente zo'n besluit oplegde. Het aantal mensen dat in het hotel zou worden ondergebracht werd na protesten wel verlaagd van 300 naar 150.

Het COA zei bij de aankoop van het hotel dat de opvanglocatie in het najaar van 2022 zou opengaan. Wanneer dat nu gaat gebeuren, is niet duidelijk. Het COA gaf eerder al aan geen nieuwe richtdatum te willen geven.