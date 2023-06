Ombudsmannen willen dat 'mensonwaardige' crisisnoodopvang stopt

De opvang van asielzoekers in de crisisnoodopvang is "mensonwaardig", zeggen de ombudsmannen dinsdag. Er is geen sprake meer van een crisis, maar van een nieuwe werkelijkheid. En dat vinden ze onacceptabel.

Opnieuw is er een kritisch rapport over de crisisnoodopvang verschenen. Dinsdag presenteerden de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman het rapport 'De crisis voorbij'. Onlangs trokken onder meer het Rode Kruis en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ook al aan de bel. Allen zijn ze het over een ding eens: crisisnoodopvang is slecht voor asielzoekers.

Toch zitten sommige asielzoekers al maandenlang in de crisisnoodopvang. Het is zelfs "een nieuwe werkelijkheid" dat asielzoekers langere tijd in slechte omstandigheden verblijven, concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

"We moeten af van het woord crisis", concludeert Van Zutphen. Hoewel in tijdelijke situaties de grens van wat acceptabel is wat opgeschoven kan worden, is er nu geen sprake meer van zo'n crisis, vindt hij. "Er zijn per direct aanpassingen en structurele oplossingen nodig."

Wat is een crisisnoodopvang? De crisisnoodopvang bestaat uit kortdurende opvangplekken die gemeenten regelen in tijden van crisis. Bijvoorbeeld in evenementenhallen of op een sober cruiseschip.

De omstandigheden zijn vaak slechter dan in de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar dat mag omdat de nood hoog is en asielzoekers er kort blijven.

Dat is nu alleen vaak niet het geval. Sommige asielzoekers zitten al maandenlang in een crisisnoodopvang.

Geen rust en dunne wandjes

Tijdens die onderzoeken hoorden ze bijvoorbeeld van een medewerker van een crisisnoodopvang dat ze elke dag met buikpijn naar huis gaat. "Kinderen op deze locaties zijn structureel vermoeid door geluidsoverlast 's nachts en vallen overdag in slaap. Ook de ouders hebben geen rust en klagen over het gebrek aan privacy."

Een Iraans koppel, dat in een grote hal met 125 mensen slaapt, vertelt: "Wij slapen met z'n drieën in een unit binnen deze hal en onze bedden staan tegen een dun wandje. Als iemand in de ruimte naast ons beweegt, dan schudden wij in onze bedden. Als een kind huilt dan hoort de hele hal dat."

De vele partijen doen wel hun best om de situatie in de crisisnoodopvang te verbeteren, zagen de ombudsmannen. Toch is dat nog niet gelukt.

'Nederland houdt zich niet aan menswaardige opvang'

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen over de kinderen in de opvang. Hun belang doet er te weinig toe, vindt ze. "Terwijl de impact op hun leven enorm is." De kinderen hebben niet meer het idee controle te hebben over hun leven. Kalverboer zag ook hoe de kinderen soms niet meer konden of wilden eten.

Met deze manier van opvang houdt Nederland zich niet aan de afgesproken menswaardige manier van opvang, stellen de ombudsmannen.

De situatie in de crisisnoodopvang kan worden verbeterd door bijvoorbeeld te zorgen voor meer privacy, een leuke dagbesteding en te stoppen met het vaak verhuizen van mensen. Ook roepen ze de overheid op om meer te investeren in de dienst die de asielaanvragen behandelt zodat mensen minder lang hoeven te wachten.