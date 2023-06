Zorgmedewerkers kunnen asielzoekers niet goed meer helpen en luiden noodklok

Het lukt niet om alle asielzoekers de juiste zorg te geven en daardoor lopen vooral zwangere vrouwen en kinderen risico. Onder anderen artsen, psychologen en gynaecologen spreken van een zorgcrisis en luiden in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok.

"We weten dat er een opvangcrisis is, maar dat leidt ook tot een zorgcrisis", zegt Petra de Jong tegen NU.nl. Zij werkt als jeugdarts en is voorzitter van de werkgroep vluchtelingen van AJN Jeugdartsen Nederland. "We krijgen ze niet allemaal, niet op tijd en misschien ook wel niet goed in beeld. En we raken ze ook kwijt door de vele verhuizingen."

Dat heeft De Jong zelf ook ervaren. "Ik heb een kind gezien dat al vier of vijf maanden in Nederland was en al een aantal keer verplaatst. Hij zou in het land van herkomst worden geopereerd aan zijn oog. In Nederland kwam hij steeds niet in beeld van de zorgmedewerkers."

Uiteindelijk zag De Jong hem en verwees ze hem door naar een oogarts. "Hij vroeg iedere dag aan zijn juf wanneer hij naar de dokter mocht, want nu kon hij niet meedoen. Ik zag hem later in een regulier asielzoekerscentrum: heel blij, geopereerd en met bril. Hij doet nu mee, maar is vijf maanden op achterstand gezet. Dat had niet gehoeven."

Zorgmedewerkers 'ernstig gehinderd' in zorgtaken

In de brief die zeven beroepsorganisaties dinsdag naar de Tweede Kamer sturen, staan meer van dit soort verhalen. Zorgverleners voelen zich "ernstig gehinderd" in hun zorgtaken, zeggen jeugdartsen, kinderartsen, huisartsen, specialistische artsen, psychiaters, gynaecologen en verloskundigen.

Dat komt door de situatie in de asielopvang. Er zijn meer asielzoekers dan verwacht en er is te weinig plek in de reguliere opvang. Daardoor moeten asielzoekers vaak verhuizen en moeten de toch al drukke zorgorganisaties steeds opnieuw beginnen met het verlenen van zorg. Dossiers raken zoek, komen te laat binnen of zijn niet digitaal beschikbaar.

Ook krijgen asielzoekers niet altijd de juiste zorg, bijvoorbeeld doordat ze op een ongeschikte opvanglocatie verblijven. In de brief wordt een tienermoeder als voorbeeld genoemd. Zij verbleef samen met haar kind, dat ze kreeg na verkracht te zijn, met meerdere gezinnen in een kleine ruimte. Maar omdat ze de hele tijd overprikkeld was, kon niet begonnen worden met haar therapie en dat voor haar kind.

Door de huidige situatie lopen vooral kinderen en zwangere vrouwen risico. "We maken ons natuurlijk zorgen over elk mens", zegt De Jong. "Maar zwangere vrouwen hebben een verhoogde kans op problemen en kinderen zijn per definitie kwetsbaar."

Artsen willen samen op zoek naar oplossing

De zorgmedewerkers willen dat het kabinet samen met hen kijkt naar een oplossing. Niet alleen moet de zorg an sich worden verbeterd door bijvoorbeeld meer mensen in te zetten, ook willen de artsen dat het verplaatsen van kinderen en zwangere vrouwen stopt.

Een ander groot probleem is het verdeelde zorglandschap, zegt De Jong. Er zijn verschillende en soms ook commerciële zorgaanbieders in de asielzorg. Daar komt bovenop dat er meerdere ministeries verantwoordelijk zijn. "Dat maakt de zorg zo complex dat het voor de individuele zorgverlener heel lastig kan zijn."

Het is niet de eerste keer dat organisaties aan de bel trekken over de gezondheidszorg in de asielopvang. Deze week stelden onder anderen Nederlandse Rode Kruis dat de zorg in crisisnoodopvanglocaties onvoldoende en zelfs ziekmakend is. Ook over kinderen en andere kwetsbaren zijn veel zorgen.

De Jong zegt dat de zorgverleners het afgelopen jaar hebben geprobeerd hun hoofd hoog te houden. "Maar we vinden het erg belangrijk dat wij nu hand in hand onze zorgen laten weten, en willen heel graag betrokken worden bij de oplossing van een zorgcrisis."