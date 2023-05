Nederland kan volgens VN-chef meer vluchtelingen opvangen dan het nu doet

Nederland vangt maar "piepkleine aantallen" vluchtelingen op en moet echt anders naar migratie gaan kijken, zegt VN-chef Gillian Triggs donderdag tegen persbureau ANP. De op een na hoogste baas van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR denkt dat "Nederland meer kan doen".

Triggs kwam naar Nederland voor een conferentie van migratierechters. Daarnaast had de Assistent Hoge Commissaris een afspraak met de Nederlandse staatssecretaris van Asiel, Eric van der Burg. Ze hoopt dat hij een andere weg inslaat. Ze denkt niet alleen dat Nederland meer asielzoekers kan opvangen, maar ook dat ons land meer kan doen als het gaat om racistische denkbeelden die de steun voor goede opvang ondergraven.

Rijke landen als Nederland spelen volgens de diplomate een kleinere rol bij de hulp aan vluchtelingen dan veel armere landen zoals Egypte. Ze zouden eigenlijk meer mensen moeten huisvesten en meer moeten bijdragen om leefomstandigheden in landen van herkomst te verbeteren. Daarnaast moeten landen als Nederland het volgens Triggs makkelijker maken om legaal te migreren voor werk, studie of gezin. Ze wijst erop dat het ook kan helpen bij het terugdringen van arbeidstekorten.

Ruimhartig asiel- en migratiebeleid "kán wel", zegt Triggs. "Misschien heeft de oorlog in Oekraïne, hoe tragisch en vreselijk die ook is, laten zien dat Europa hiertoe in staat is." Ze wijst erop dat sinds de Russische invasie 8,2 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Europa zijn opgevangen.

Vluchtelingen uit Oekraïne meer welkom dan uit andere landen

Zo welkom als vluchtelingen uit Oekraïne in Europa waren, zijn vluchtelingen uit landen als Soedan en Ethiopië niet, terwijl zij evengoed hulp nodig hebben. "Ik weet dat het een menselijke reactie is om te zorgen voor mensen uit je eigen regio, maar Afrika kan die last niet alleen aan." De UNHCR is volgens Triggs "bezorgd dat hier een raciaal element speelt", aangewakkerd door de onjuiste bewering dat vluchtelingen schuld hebben aan woningtekorten.

Dat er nu zoveel oorlogen, humanitaire crises en andere onveilige situaties over de hele wereld spelen, stemt Triggs "extreem bezorgd" over de toekomst. "Als VN-vluchtelingenorganisatie hebben we in onze zeventig jaar nog nooit zoiets gezien." Juist dat maakt het voor landen als Nederland, die volgens haar juist moeten staan voor de mensenrechten, extra belangrijk om structureel ander beleid te gaan voeren.