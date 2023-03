Asielzoeker die te lang in crisisnoodopvang verblijft loopt grote gezondheidsrisico's

De gezondheidszorg en leefomstandigheden voor asielzoekers in de crisisnoodopvang schiet in veel gemeenten flink tekort. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ( IGJ ) wijst er donderdag op dat asielzoekers die er te lang verblijven grote gezondheidsproblemen lopen. Die problemen kunnen bovendien overslaan op de Nederlandse bevolking.

De inspectie constateerde onder meer dat er alleen medische spoedhulp beschikbaar is, en geen zorg die kan worden uitgesteld. Dat wordt een probleem naarmate asielzoekers langer in de locaties verblijven. Daardoor wachten bijvoorbeeld diabetespatiënten langer op hulp. Daarnaast is er in veel gevallen geen digitaal patiëntendossier.