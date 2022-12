Kabinet mag gezinshereniging statushouders voorlopig niet weigeren

Gezinsleden van statushouders mogen voorlopig naar Nederland blijven komen als een rechter dat heeft bepaald. Het kabinet wilde de uitspraken van meerdere rechtbanken die dit toestonden, negeren tot het hoger beroep dient. Maar dat mag niet, oordeelde de voorzieningenrechter van de Raad van State donderdag.

De rechtbanken van onder meer Amsterdam, Middelburg en Breda oordeelden vorige week dat het uitstellen van de gezinshereniging van statushouders in strijd is met de wet. Dat deden ze naar aanleiding van zaken die statushouders (door de overheid erkende vluchtelingen) in Nederland waren gestart.

Het kabinet ging daarop in hoger beroep bij de Raad van State. Dat dient in januari, de uitspraak wordt weer enkele weken later verwacht.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) had de Raad van State gevraagd de uitspraken tot die tijd te schorsen. Dan had het kabinet de uitspraken van de rechters naast zich neer kunnen leggen tot er uitspraak gedaan wordt in het hoger beroep. Daar gaat de Raad niet in mee.

"De voorzieningenrechter vindt in beide gevallen het belang van de gezinsleden die nareizen zwaarder wegen dan het belang van de staatssecretaris om geen uitvoering te geven aan de rechtbankuitspraken", staat in de uitspraak donderdag.

Door het besluit mogen familieleden van statushouders zeker tot het hoger beroep in januari naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging. Dan geeft de Raad van State een inhoudelijk oordeel over het verzoek van het kabinet. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Het kabinet besloot eind augustus tot het instellen van een nareisbeperking voor gezinsleden van erkende vluchtelingen. Maximaal vijftien maanden nadat de nareisaanvraag is ingediend, wordt na goedkeuring een visum verstrekt. Als de statushouder eerder een woning heeft voor zijn of haar nareizende familieleden, wordt het visum eerder verstrekt.

De maatregel geldt tot en met 2023 en is volgens het kabinet nodig om de druk op de overbelaste asielopvang te verlichten.

