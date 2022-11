Gemeenten zijn blij met asielwet, maar wel bezorgd over de uitvoerbaarheid

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de opvang van asielzoekers is een "doorbraak". Dat zegt Rutger Groot Wassink van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen NU.nl. Wel vraagt hij zich af of gemeenten de wet kunnen uitvoeren.

"Eind augustus hadden we met elkaar afgesproken dat de wet er moest komen. We zitten nu in november en dus is het een doorbraak dat die er is", vertelt Groot Wassink.

"Wel heb ik best wat zorgen over de uitvoerbaarheid. Want gaat deze wet nou echt werken?", vervolgt de VNG-bestuurder, die ook wethouder in Amsterdam is.

Hij weet nog niet of de wet er uiteindelijk voor gaat zorgen dat er voldoende opvangplekken voor asielzoekers komen. "Dat is waar het ons uiteindelijk om gaat."

Geduld Veiligheidsberaad werd op de proef gesteld

De VNG vroeg staatssecretaris Van der Burg al maanden om de wet. Die moet ervoor zorgen dat gemeenten die weigeren asielzoekers op te vangen uiteindelijk gedwongen kunnen worden. Ook het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio's zitten, had die wens al een tijd.

"Ons geduld is wel op de proef gesteld, maar hij is er gelukkig", reageert voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. "Voor iedereen is nu duidelijk: Nederland vangt vluchtelingen op en we moeten allemaal ons deel leveren."

Gemeenten kunnen geld krijgen als ze asielzoekers opvangen

Het deel dat gemeenten moeten leveren is gebaseerd op het aantal inwoners. Alles wat gemeenten daarboven doen levert een financiële bonus op. Dat geld mogen gemeenten vrij uitgeven, bijvoorbeeld aan een nieuwe sporthal of zwembad.

Als gemeenten blijven weigeren om asielzoekers op te vangen, kan de staatssecretaris ze daartoe dwingen.

Voor de opvang van vluchtelingen hoeven gemeenten niet per se meer naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te kijken. Ze mogen ook zelf de opvang regelen, maakte Van der Burg dinsdagavond duidelijk.

De wet betekent niet dat er in elke gemeente een asielzoekerscentrum komt. Gemeenten kunnen daar onderling afspraken over maken.

Zo kan er bijvoorbeeld in een bepaalde gemeente een asielzoekerscentrum komen, terwijl een naburige gemeente dan extra statushouders vestigt.

