Asielinstantie COA moet binnen één dag een andere opvangplek voor ongeveer 275 vluchtelingenkinderen vinden. De overheid kreeg van de rechter geen uitstel om de asielsituatie te verbeteren, dus mogen vanaf donderdag nog maar 55 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) in Ter Apel verblijven. Maar zo snel nog zo veel plekken vinden, gaat waarschijnlijk niet lukken.

Al maandenlang verblijven in Ter Apel te veel kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. De gevolgen voor deze kinderen zijn groot.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer trok vorige week nog aan de bel omdat de kinderen "grauw zien van vermoeidheid". "Een bed hebben ze niet, ook sanitaire middelen zijn er niet. Ze eten onvoldoende. Ze poetsen hun tanden op de wc met hun vingers en er is geen douche. En wat stressverhogend is: er is niemand die hun kan vertellen hoelang het gaat duren voordat er wel plek voor ze is."

Staatssecretaris Eric van der Burg zei deze week al dat het een ingewikkelde opgave is om het aantal kinderen in een paar dagen tijd terug te brengen tot 55. Dat is "gezien het aantal plekken niet realistisch".

Hof wees verzoek om uitstel af

De korte termijn om dat te regelen is een van de redenen waarom het kabinet in hoger beroep ging tegen de uitspraak van de rechtbank. Van der Burg hoopte dat het uitvoeren van het vonnis zou worden uitgesteld tot het hoger beroep. Daar ging het hof maandag niet in mee.

Dat betekent dus dat er donderdag plek moet zijn gevonden voor ongeveer 275 kinderen. Dinsdagmiddag waren er namelijk nog ongeveer 330 amv's in Ter Apel, zegt een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). "We doen er alles aan om zo goed mogelijk opvang voor iedereen te bieden, binnen de mogelijkheden die we hebben", zegt hij.

Het is niet duidelijk wat er gebeurt als het niet lukt om de amv's weg te brengen. De rechtbank heeft geen dwangsommen opgelegd, omdat de rechter zag dat er geen aanleiding was om te denken dat de Staat niet aan het vonnis zou willen voldoen.

Onduidelijk of oproep voor veel nieuwe plekken heeft gezorgd

Gelijk na de uitspraak van de rechter probeerde Van der Burg al meer plekken voor amv's te regelen. Hij stuurde daarom een brief naar de gemeenten met het verzoek om vóór 1 januari zeventienhonderd extra plekken te regelen. Het risico bestaat dat deze kinderen anders op straat moeten slapen, schreef hij.

Of daardoor op de lange termijn al nieuwe plekken beschikbaar komen, konden het COA en een woordvoerder van Van der Burg dinsdag nog niet zeggen. De NOS meldde vorige week dat toen slechts 1 van de 344 gemeenten heeft toegezegd meer plekken te regelen.