De Staat krijgt geen uitstel in het verbeteren van de omstandigheden in de (crisis)noodopvang, zo heeft het gerechtshof in Den Haag maandag bepaald. De Staat had gevraagd of hij de maatregelen, die de rechtbank eerder oplegde, uit mocht stellen tot na het hoger beroep.

De rechter oordeelde op 6 oktober dat de huidige omstandigheden van vluchtelingen in noodopvanglocaties grotendeels niet aan de wettelijke normen voldoen. Binnen negen maanden moet dit probleem zijn opgelost. Bij sommige locaties moeten de omstandigheden van de rechter al per direct of binnen een paar weken zijn verbeterd.

De Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gingen in hoger beroep. Ze dienden een schorsingsverzoek in, waarmee ze zich niet aan de uitspraak hoeven te houden zolang het hoger beroep nog niet is geweest. Het hof heeft dit nu afgewezen.

Volgens het hof wegen de belangen van de vluchtelingen zwaarder dan de redenen die de Staat heeft om de verbeteringen uit te stellen. Vooral kwetsbare groepen - gezinnen met jonge kinderen - zouden volgens het hof niet langer moeten lijden in de erbarmelijke omstandigheden van de noodopvanglocaties.

De korte termijnen zijn geen reden tot uitstel van de verbetermaatregelen, vindt het hof. "Daarom zijn er voor de verschillende maatregelen ook verschillende termijnen gehanteerd waarop de situatie verbeterd moet worden."

Van der Burg noemt verbeteren opvang 'enorme uitdaging'

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg wordt het verbeteren van de opvang "een enorme uitdaging". Hij ging in beroep tegen het besluit van de rechtbank omdat hij vindt dat de uitspraak in de praktijk niet uit te voeren is. Hij hoopte daarom dat het hof maandag zou bepalen dat hij in afwachting van het hoger beroep uitstel zou krijgen van de rechtbank. "Nu dat niet is toegewezen, gaan we verder met het dag in dag uit keihard werken om de situatie in de asielopvang te verbeteren."

"Met een crisis in Syrië, de Russische inval in Oekraïne, een verhoogde asielinstroom en een tekort aan woningen in ons eigen land wordt het een enorme uitdaging", zegt Van der Burg over het verbeteren van de asielopvang. Hij benadrukt wel dat de inhoudelijke behandeling in hoger beroep nog niet heeft plaatsgevonden. "Dat zal op korte termijn gebeuren."

Eerder liet een woordvoerder van Van der Burg al weten dat de staatssecretaris "het in de basis eens is met VluchtelingenWerk". "De vluchtelingenopvang ligt op een lager niveau dan we gewend zijn. We erkennen dat de situatie beter moet. Daar wordt elke dag hard aan gewerkt", zegt de woordvoerder.

VluchtelingenWerk vindt het onbegrijpelijk dat overheid uitstel vraagt

"VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat de rechter nu heeft geoordeeld dat de situatie zo urgent is dat niet gewacht kan worden met oplossingen", zegt een woordvoerder van de organisatie tegen NU.nl. De belangenorganisatie voor vluchtelingen roept de overheid nogmaals op het vonnis van de rechter met spoed uit te voeren.

Maandag presenteerde VluchtelingenWerk in de rechtbank een onderzoek waaruit blijkt dat negentienduizend asielzoekers in de (crisis)noodopvanglocaties zitten. Daar hebben ernstig zieke mensen geen toegang tot medische zorg, kinderen worden van locatie naar locatie versleept en vrouwen durven 's nachts niet naar de wc.

Inmiddels zijn er naar schatting 156 (crisis)noodopvanglocaties opgezet, waarbij de kwaliteit (van zorg) volgens VluchtelingenWerk ondermaats is. De locaties zijn geopend om onder andere de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

De organisatie roept de Staat nu op om te stoppen met dralen. "Dat de Staat nu draalt door juist voor de meeste kwetsbaren, onder wie kinderen, uitstel te vragen, steekt en is niet uit te leggen."

Op 10 november wordt het hoger beroep van de Staat tegen het vonnis inhoudelijk behandeld.