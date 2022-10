Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet zo snel mogelijk met een plan komen waardoor de asielopvang weer aan de normen gaat voldoen. Dat zegt VluchtelingenWerk in een reactie op de uitspraak van de bestuursrechter in Den Haag.

De rechter oordeelde donderdag dat de asielopvang in Nederland niet voldoet aan de eisen die zijn afgesproken binnen de EU. Daarom moet de Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maatregelen nemen. Die moeten deels per direct en deels zo snel mogelijk worden genomen. Zo moeten de omstandigheden in de (crisis)noodopvang beter en mogen kwetsbare asielzoekers daar niet zomaar meer heen worden gebracht.

"Een kraakheldere en noodzakelijke uitspraak", zegt VluchtelingenWerk over het oordeel van de rechter. Toch is er nog geen reden tot vreugde, zegt voorzitter Frank Candel. "Het is triest dat voor iets basaals als humane opvang een uitspraak van de rechter nodig is. En we zijn pas blij als geen enkele asielzoeker meer in een tent, gymzaal of evenementenhal hoeft te slapen."

VluchtelingenWerk vindt de uitspraak van de rechter een "heel belangrijke stap", maar het is nu aan de staatssecretaris om met een plan te komen. "Een stevige opdracht", zegt Candel. "Van der Burg moet zo snel mogelijk met een plan komen. Want de huidige afspraken over het oplossen van de opvangcrisis zijn niet genoeg."

De organisatie wijst op onder meer de inzet van een spoedwet waarmee gemeenten worden verplicht asielzoekers op te vangen. Ook kan de Staat eigen vastgoed inzetten voor de opvang van vluchtelingen.

Ministerie: 'Zorgen VluchtelingenWerk ook onze zorgen'

Het COA verwijst voor een reactie op het vonnis naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie laat weten de uitspraak te bestuderen. Wat de precieze stappen gaan zijn, is nu nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van het ministerie is de staatssecretaris hierover in overleg met VluchtelingenWerk.

"De zorgen die VluchtelingenWerk over de opvang naar voren heeft gebracht, zijn ook onze zorgen", zegt het ministerie. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen, maar daarvoor is het ministerie ook afhankelijk van gemeenten. Uiteindelijk moeten er flexibele opvangplekken komen, zodat er ook voldoende plekken zijn als er zich ineens meer mensen melden in Ter Apel.

Het ministerie verstuurt vandaag al wel een verzoek naar alle gemeenten om te zorgen voor meer plek voor minderjarige vluchtelingen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen.